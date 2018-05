Schwarzwald-Baar-Kreis Mehr Spätflüge aus Zürich sorgen für Lärm

Am Flughafen Zürich dürfen künftig mehr Maschinen am späten Abend starten und sie dürfen in niedrigerer Höhe von den bislang genehmigten Flugrouten abweichen. Das Bundesamt für Zivilluftfahrt genehmigte entsprechende Anträge des Flughafenbetreibers, wie es am Donnerstag mitteilte. Nicht betroffen seien die An- und Abflugrouten im Osten, die über deutsches Hoheitsgebiet gehen, wie das Amt betonte. Dazu sei aus Deutschland bislang keine Genehmigung erteilt worden.