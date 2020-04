Schwarzwald-Baar-Kreis Coronavirus: Mehr Genesene als Kranke

Auch die Werte in der Corona-Statistik, die das Landratsamt am Freitag bekannt gegeben hat, sind historisch: Zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie, übersteigt die Zahl der Genesenen im Landkreis mit 224 Personen die Zahl derer, die noch an einer aktiven Covid-19-Erkankung leiden – 178 Patienten haben eine aktive Infektion.

Insgesamt sind bislang 412 Fälle in der Region bekannt geworden, zehn Personen sind daran gestorben. Weitgehend konstant ist die Zahl derer, die in der Fieberambulanz täglich behandelt werden, am Donnerstag waren das 47 Patienten, von 46 wurde ein Abstrich genommen, zwei Personen kamen ins Klinikum. Dort liegen aktuell 49 am Coronavirus erkrankte Patienten sowie drei Verdachtsfälle.