Schwarzwald-Baar-Kreis Mehr Alkoholvergiftungen als an Fastnacht

Neben den saisonalen Schwerpunkten an Fastnacht und in der Sommerfestsaison sind traditionell die Zahlen auch im Dezember höher als in den Monaten zuvor, so die Präventionsexpertin. Die gute Nachricht: "Man kann mit Fug und Recht sagen, dass beim Alkoholkonsum die Trendwende erreicht ist."

Nach der AOK-Erhebung ist die Zahl der Personen, die sich wegen Alkoholproblemen behandeln lassen müssen, von 2014 bis 2018 landesweit jährlich um fünf Prozent gesunken. Insbesondere Jugendliche verzichten sogar vollständig auf Alkohol. Laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung haben 37 von 100 Jugendlichen im Alter von zwölf bis 17 Jahren noch nie Alkohol getrunken. Im Jahr 2001 hatten in dieser Altersgruppe lediglich 13 Prozent keine Alkoholerfahrung.

Tipp: Limit einhalten

"Der reifere Umgang mit Alkohol ist erfreulich", findet Sabine Fröchte-Mink. "Denn Studien zeigen, dass Menschen, die einen problematischen Umgang mit Alkohol haben, damit oft schon in frühen Lebensjahren in Berührung gekommen sind. Der beste Schutz ist also, Trinken nicht als Strategie für Spaß in der Gruppe oder zum Entledigen von Sorgen zu erlernen."

An Silvester gelte auch wie sonst: "Viel trinken ist nicht gleich viel Genuss. Damit aus der Silvesterparty kein komatöser Neujahrsanfang wird, sollte man sein Limit einhalten", empfiehlt die AOK-Gesundheitsexpertin. Eltern und Verwandte müssen sich dabei bewusst sein, dass sie Vorbilder für die Kinder und Jugendlichen sind.

Die AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg unterstützt die Arbeit der Suchtberatung. Wenn ein Jugendlicher mit einer Alkoholvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert wird, beraten Präventionsexperten.