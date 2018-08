Schwarzwald-Baar-Kreis Markus Frohnmaier provoziert

Die AfD hatte am Sonntag ebenfalls eine Demonstration in Chemnitz veranstaltet. Diese habe "nichts, aber auch gar nichts, mit den anschließend stattgefundenen Jagdszenen in der Stadt zu tun" gehabt, erklärte der sächsische Parteichef Jörg Urban.

Das Landesamt für Verfassungsschutz (LfV) hat nach eigenen Angaben in Chemnitz zuletzt immer wieder Auseinandersetzungen zwischen gewaltbereiten Rechtsextremisten und Personen mit Migrationshintergrund regi­striert. "Besonders aktiv und auch am aktuellen Demo-Geschehen beteiligt ist die rechtsextremistische Hooligangruppierung Kaotic aus dem Umfeld des Chemnitzer FC, die ebenfalls wie die gleichfalls rechtsextremistische Gruppierung NS-Boys ("New Society Boys") mit ihren Aktivitäten zum Anziehungspunkt für Angehörige von neonationalsozialistischen Strukturen und subkulturellen Gruppierungen geworden ist", sagte ein Sprecher der Behörde. Man habe wiederholt auf die Gefahr aufmerksam gemacht, die von diesem Kreis ausgehe.

Zunächst folgten am Sonntag rund 100 Menschen einem Aufruf der AfD. Die Versammlung lief friedlich ab. Eineinhalb Stunden später begann eine Demo, für die Kaotic Chemnitz mobilisierte. Nach Schätzungen sollen bis zu 1000 Menschen mitgelaufen sein, darunter viele Rechtsextreme. Sie skandierten Parolen wie "Das ist unsere Stadt" und "Wir sind das Volk". Asylsuchende wurden als "Kanaken" und "elendes Viehzeug" beschimpft. Auf Videos, die im Internet verbreitet wurden, ist zu sehen, wie Jagd auf einzelne Migranten gemacht wird.