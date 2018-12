Schwarzwald-Baar-Kreis Marcel Klinge vermisst in Politik konkrete Themen

Sie setzen sich für eine Ikea-Niederlassung in Villingen-Schwenningen ein. Wie wahrscheinlich ist es, dass das wahr wird?

Mir ging es bei meinem Vorstoß vor allem um einen Magnet für Villingen-Schwenningen, der die Attraktivität unserer Stadt erhöht. Ich möchte, dass wir in VS groß denken und auch leben, dass wir das Oberzentrum unserer Region sind. Das Gelände der Alten Tonhalle ist ein Filetstück, das viel zu lange brach liegt und uns die Chance bietet, unsere Stadt modern weiterzuentwickeln. Meine Idee war, IKEA mit seinem City-Ikea-Konzept auf uns aufmerksam zu machen. Das Schreiben ist angekommen und ich werde demnächst auch nochmals mit dem Expansionsleiter des Möbelhauses telefonieren. Zunächst wird IKEA dieses neue Konzept in Berlin testen, aber wer weiß, was die Zukunft bringt.

Wie finden Sie die Entscheidung im Kreistag, dass das DS-Kennzeichen nicht erneut zugelassen wird?

Die FDP hat komplett dafür gestimmt. Ich finde, es hätte Größe gehabt, den Donaueschingern diesen Wunsch zu erfüllen. Die Identität des Landkreises hängt doch sicher nicht vom Nummernschild ab.

Was sehen Sie als Kreisrat als zukünftige Aufgabe für den Landkreis?

Nach der Elektrifizierung der Höllentalbahn wäre es ein guter Schritt, auch die Bahnstrecke Villingen-Rottweil zu elektrifizieren. Ich sehe das so: Theoretisch wäre dann eine umsteigefreie Verbindung Villingen-Schwenningen-Freiburg-Stuttgart bis zum Flughafen möglich. Für die Menschen hier, aber auch für unseren Tourismus, wäre das doch mal ein Ziel, für das es sich lohnt in den nächsten fünf Jahren zu arbeiten. Ich würde mich dazu gerne auch einmal mit dem Generalbevollmächtigten der Bahn in Baden-Württemberg austauschen. Eine weitere interessante Idee, die ich diskutieren möchte, ist, ob sich unsere Region nicht auch als Teststrecke für W-Lan in Regionalbahnen anbietet.

Die Elektrifizierung wird aber teuer. Es ist von einer Million Euro pro Zugkilometer die Rede

Eine hohe Landesförderung ist wahrscheinlich. Minister Winfried Herrmann hat ein ehrgeiziges Elektrifizierungsprogramm für die nächsten Jahre.

Apropos Tourismus. Die Region liegt zwar an vierter Stelle im Land in Bezug auf die Übernachtungszahlen, aber viele Strukturen sind veraltet. Was wollen Sie als Tourismusexperte der FDP tun?

Ich möchte, dass wir mehr für unseren Tourismus, insbesondere die kleinen und mittleren Familienbetriebe, tun. Allein bei uns im Schwarzwald-Baar-Kreis mussten in den vergangenen Jahren über 100 Hotels und Gastwirtschaften schließen. Ein Weckruf – hier muss Politik für bessere Rahmenbedingungen sorgen. Wir müssen das Klima für Investitionen und Gründungen verbessern. Denn es muss mehr investiert werden, etwa in digitale Angebote und Wellness. Viele kleine Betriebe haben oft nicht ausreichend Geld dafür und zusätzlich machen ihnen Vorschriften das Leben schwer, die es vor 20 Jahren noch gar nicht gab. Deshalb: Lassen wir unsere Hoteliers und Gastwirte sich wieder um ihr Kerngeschäft kümmern, statt unnötige Zeit mit Papierkrieg zu verschwenden. Auch flexiblere Arbeitszeiten würden unseren Betrieben ganz konkret helfen und besonders wichtig – wir müssen den Arbeitskräftemangel in den Griff kriegen.

Viele Gaststätten wollen aufgeben, weil kein Nachfolger in Sicht ist. Wie kann man dieses Problem lösen?

Hier sind Kreativität und Eigeninitiative gefragt. Ich denke zum Beispiel an meinen Kollegen im Kreistag, Georg Wentz. Er bietet in St. Georgen-Brigach seit Jahren Ferien auf dem Bauernhof an. Und nun betreibt er auch die Gaststätte "Engel" selbst. Nächstes Jahr möchte ich dort mal ein Praktikum machen, um Einblicke zu bekommen, wie er in seinem Betrieb mit den Herausforderungen umgeht. Generell sehe ich zwei wichtige Handlungsfelder: Erstens müssen wir die Ausbildung verbessern und zweitens auch internationale Arbeitskräfte für uns gewinnen

Ehrenamtlich sind Sie auch Vorsitzender des Fördervereins Polizeihochschule?

Ja, das ist eine tolle neue Aufgabe für mich, die mir Spaß macht. Die Verdoppelung der Studenten in VS und die neuen Gebäude, die auf dem Campus entstehen werden, das beschäftigt mich als Vorsitzender des Fördervereins im Moment besonders.

Wie finden Sie die Wahl von Annegret Kramp-Karrenbauer zur neuen CDU-Vorsitzenden? Wird eine Jamaika-Koalition jetzt wahrscheinlicher?

Ich persönlich hätte Friedrich Merz besser gefunden, weil er für eine wirtschaftspolitischere Ausrichtung steht.

Was vermissen Sie in der politischen Diskussion?

Tatkraft in jeglicher Hinsicht! Auf konkrete Themen bezogen: Die Zustimmung der baden-württembergischen Landesregierung zum Digitalpakt, von dem wir uns viel versprochen hätten. Und auch, dass wir Zukunftstechnologien, wie etwa künstliche Intelligenz, viel beherzter anpacken und deutlich besser finanzieren. Asien ist hier meilenweit voraus. Wir müssen aufpassen, dass Europa im digitalen Strukturwandel nicht den Anschluss verliert. Dazu brauchen wir eine europäische Initiative, wie wir das bei Airbus gemacht haben.

Wie verbringen Sie Weihnachten?

Diesmal ist die komplette Familie in Berlin und wir feiern in der Hauptstadt. Das ist mal etwas anderes. Die letzten Jahre waren wir immer in Villingen-Schwenningen.