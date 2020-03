Schwarzwald-Baar-Kreis Mafia-Prozess neigt sich dem Ende zu

Im Mittelpunkt steht dabei der 51-jährige Nicolo M., der mit dem Gastronomen Placido Anello (dieser hatte unter anderem in Rottweil und Villingen-Schwenningen Restaurants geführt) zu den Führungsfiguren der Bande gehörte. Dieser wurde ein organisierter Rauschgifthandel mit knapp 400 Kilogramm Marihuana und Haschisch sowie eine grenzüberschreitende, organisierte Kriminalität nachgewiesen.

M. ist nach der Überzeugung der Staatsanwaltschaft dabei insbesondere für einen versuchten Mord im Zusammenhang mit den Drogengeschäften verantwortlich. Demnach kam es am 27. Mai 2017 in einer Kneipe in Hüfingen zu jener Tat. Fünf Mal soll M., der zuletzt als Geschäftsmann in Donaueschingen tätig war, durch die Scheibe des Lokals gefeuert haben. Zuvor habe er sich zum Tatort chauffieren lassen, um dann über den Fahrer hinweg mit einem Revolver zu schießen. Der Anschlag galt dabei Kontrahenten, die in der Kneipe vermutet wurden. Letztendlich saßen dort aber der Wirt und ein Gast, die mit dem Schrecken davon kamen.