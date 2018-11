Schwarzwald-Baar-Kreis Mafia-Prozess: Hat Zeuge Angst vor Vergeltung?

Leise und nur bruchstückhaft äußert sich der Kronzeuge am Dienstag in der ehemaligen Siemens-Kantine in Konstanz, die eigens für den Prozess umgebaut wurde, zu den Vorgängen des Drogenhändlerrings. Der Mann, der in Italien geboren wurde, erhielt über Monate hinweg Einblick in die krummen Geschäfte der Gastronomen Placido Anello (Restaurants in Rottweil und VS) und Giovambattista S. (Donaueschingen) sowie des Donaueschinger Geschäftsmanns Nicolo M.. Für seine Rauschgiftgeschäfte wurde der Zeuge in einem abgetrennten Verfahren bereits im Sommer verurteilt. Angesichts seiner Ausführungen zu den Machenschaften der Hauptangeklagten – sowohl gegenüber der Ermittler als auch vor Gericht – erhielt er als Kronzeuge eine recht milde Strafe.

Insbesondere Anello aber auch S. kennt der ehemalige Drogenkonsument bereits seit über 30 Jahren. Seit dem Jahr 2016 habe er von beiden Rauschgift erhalten und dies weiterverkauft, auch um seinen eigenen Konsum zu finanzieren. Von wem aus die Initiative für solche Geschäfte zwischen dem Familienvater und den Akteuren des Drogenhändlerrings ergriffen wurde, daran konnte sich der 52-Jährige jedoch nicht mehr erinnern. Und das, obwohl er beispielsweise in seiner eigenen Verhandlung im Sommer noch wusste, dass sich Placido Anello aufgrund der "guten Qualität" seiner Ware als Lieferant ins Spiel brachte.

Drogenkonsum im Fokus