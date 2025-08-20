Schwarzwald-Baar-Kreis: Lichtblick im Handwerk – aber Unsicherheiten bleiben

Die regionalen Handwerksbetriebe bewerten ihre Situation überwiegend als gut. Jedoch trüben ökonomische Risiken das Bild, so die Handwerkskammer Konstanz.
Mit der deutschen Wirtschaft geht es langsam wieder bergauf. Das stellen die führenden Wirtschaftsinstitute zum Ende des zweiten Quartals 2025 in Aussicht und erhöhen ihre Konjunkturprognosen für das Jahr 2026. Für 2025 rechnet das ifo-Institut mit einem minimalen Wachstum von 0,3 Prozent. Das schreibt die Handwerkskammer (HWK) Konstanz in einer Mitteilung.