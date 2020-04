Schwarzwald-Baar-Kreis Landratsamt gibt neue Corona-Zahlen bekannt

In der von der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) betriebenen Fieberambulanz an der Tennishalle in VS-Schwenningen wurden am Mittwoch, 22. April, 94 Patienten behandelt, von allen Personen wurde ein Abstrich genommen.

Im Schwarzwald-Baar Klinikum befinden sich aktuell 41 an Covid-19 erkrankte Patienten und zwei Verdachtsfälle. Nicht alle Patienten sind aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis.