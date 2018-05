Schwarzwald-Baar-Kreis Kretschmann von der Doppelstadt begeistert

"Herzlichen Glückwunsch an den Kreis, solche Einrichtungen hier zu haben", lobte der Ministerpräsident nach dem Besuch bei der Hochschule Furtwangen.

Auch von der Fragerunde beim kommunalpolitischen Gespräch zuvor war Kretschmann sehr angetan: "Mir wurden Top-Fragen gestellt, zum Beispiel zu Wohnungsbau und Kinderbetreuung."

Starke Kommunen und ein starker Mittelstand, das mache die Stärke Baden-Württembergs aus. "So ein Land regiert man nicht einfach so, dafür möchte ich mich bedanken", erklärte er den Anwesenden. "Wir haben Probleme, aber so lange Sie sich als Bürger engagieren, braucht es Sie nicht zu kümmern."

Im Anschluss beantwortete der Ministerpräsident Fragen der Zuhörer. Ulrich Fink, Ärztlicher Direktor des Schwarzwald-Baar-Klinikums sprach das Thema Ärzteausbildung an und in wieweit das Klinikum als akademisches Lehrkrankenhaus für den zweiten Teil der Medizinerausbildung in Frage komme.