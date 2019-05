Schwarzwald-Baar-Kreis Kreisweite Razzia im Drogenmilieu

Schwarzwald-Baar-Kreis - In einer groß angelegten Aktion unter Federführung einer speziellen Ermittlungsgruppe des Polizeipräsidiums Tuttlingen sind am frühen Mittwochmorgen insgesamt 22 Wohnungen und Gebäude von Verdächtigen in Villingen, Schwenningen, Niedereschach, Deißlingen, Donaueschingen und Bad Dürrheim durchsucht worden. Ziel war die Bekämpfung der Drogenkriminalität in der Region Schwarzwald-Baar.