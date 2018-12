Schwarzwald-Baar-Kreis Kreistag lehnt DS-Kennzeichen ab

Eine Zustimmung sei ein Zeichen für einen vorwärts gewandten und toleranten Landkreis. "Als man damals für VS und nicht SBK als Kennzeichen stimmte, war man tolerant. So sollte es jetzt auch sein", stellte der FDP-Kreisrat fest. Auch Blumbergs Bürgermeister Markus Keller sprach sich für die Wiedereinführung aus: "Mir fehlen die Gegenargumente. Wir machen die Leute glücklich und die Sache ist kostentechnisch abgedeckt. Es ist keine Stimme gegen VS, sondern für die Freiheit der Bürger." Er selbst hätte im Fall der Zustimmung das VS-Kennzeichen behalten, wolle sich aber nicht gegen die Wahlfreiheit aussprechen.

Verständnis für das Donau­eschinger Anliegen äußerte Villingens Oberbürgermeister Rupert Kubon: "Den Einsatz für die Identität der Stadt verstehe ich. Dennoch impliziert das doch auch viel." Man schaffe damit eine Art Präzedenzfall, und jeder im Bregtal, früher im Kreis Donaueschingen, werde "sich mit dem Kennzeichen bewaffnen". Man würde dann in Zukunft damit konfrontiert, wie man mit anderen Wünschen zu Alt-Kennzeichen umgehen müsse. "Wenn etwa jemand in Schwenningen ein RW-Kennzeichen möchte. Mit welcher Begründung soll man das dann verwehren?" Für Kubon steht gerade das Kennzeichen VS als Symbol für den Zusammenhalt im Kreisgebiet: "Es vereint badische und württembergische Zusammenhänge."

Bereits 2013 hatte man versucht, in Donaueschingen ein eigenes Kennzeichen einzuführen. Damals war das Anliegen mit dem alten DS jedoch ebenfalls am Kreistag gescheitert. Im März startete FDP-Stadtrat Niko Reith einen neuen Anlauf, das alte Kennzeichen wiederzubeleben. Wie er sagte, sei der Impuls von den Jubiläumsfeierlichkeiten zum 25-jährigen Bestehen Donaueschingens als Große Kreisstadt ausgegangen. Von 29 möglichen Altkennzeichen in Baden-Württemberg sind laut Verkehrsministerium bereits 15 reaktiviert worden. Spitzenreiter ist der Ortenaukreis, in dem mit WOL (Wolfach), KEL (Kehl) und LR (Lahr) gleich drei Alt-Kennzeichen wieder erlaubt worden sind. Es gibt sogar mit BH (BühlBaden) ein Kennzeichen, das die Landkreisgrenzen überwindet.