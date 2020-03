Schwarzwald-Baar-Kreis Kontaktpersonen von Corona-Patient informiert

Die Betreuung durch den niedergelassenen Arzt erfolgte unter Einhaltung der vom RKI vorgegebenen Sicherheitsstandards, heißt es in der Pressemitteilung des Landratsamtes. Insofern bestünde für die Praxismitarbeiter und die Patienten keine Gefahr und damit für diese auch keine Notwendigkeit einer häuslichen Isolation. Das Gesundheitsamt des Schwarzwald-Baar-Kreises hat nach den geltenden Richtlinien des Robert Koch-Instituts verfügt, dass die erkrankte Person und die mit ihr in Kontakt stehenden Personen für 14 Tage in häusliche Quarantäne genommen werden. Dieser Personenkreis wird bei auftretenden Symptomen wie Niesen, Husten und Fieber umgehend nach Benachrichtigung des Gesundheitsamtes getestet.

Um wichtige Fragen der Bevölkerung beantworten zu können, hat das Gesundheitsamt des Schwarzwald-Baar-Kreises eine Hotline eingerichtet. Diese ist unter Telefon 07721/9 13 71 90 erreichbar. Die Hotline ist auch am Wochenende von 8 bis 16 Uhr geschaltet.