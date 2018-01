Schwarzwald-Baar-Kreis Kokain-Handel in großem Stil: Prozessbeginn

14 Anwälte, die sich untereinander sichtlich nicht einig sind, vertreten sechs Männer und eine Frau, denen vorgeworfen wird, mit Kokain im großen Stil und gut organisiert in internationalem Kontext gehandelt zu haben. Zum Auftakt verliest der Staatsanwalt, für den der nun beginnende Prozess laut Aussage gegenüber dem Schwarzwälder Boten "keine kleine Sache" ist, die Anklageschrift. Das dauert länger als eine Stunde. Im Gerichtsaal hören die Justizangehörigen zu, deren Aufgabe es anschließend ist, die Angeklagten wieder in ihre Haftanstalten zu befördern.

40 Fahrten nach Rotterdam in den Niederlanden von März bis Dezember 2016 sollen zur Beschaffung von Kokain stattgefunden haben, bevor die mutmmaßliche Bande nach Hausdurchsuchungen und Polizeieinsätzen im Bundesgebiet und in den Niederlanden am 6. Dezember 2016 festgenommen wurde. Damals wurden in Rotterdam bei der Durchsuchung einer Wohnung noch neun Kilo Kokain gefunden.

Ein weiteres mutmaßliches Mitglied der Bande, das zeitweise in Bad Dürrheim einen Wohnsitz gehabt haben soll, wurde erst am 16. Dezember 2016 inhaftiert. Die Angeklagten sollen unter anderem in Tuttlingen, Köln und Mönchengladbach gewohnt haben. Vier albanische Staatsangehörige, denen der Handel mit Rauschgift zur Last gelegt wird, sind, so der Staatsanwalt gegenüber dem Schwarzwälder Boten, miteinander verwandt. Unter den sieben Angeklagten im Alter von 22, 25, 28, 29, 39, 42 und 73 Jahren sind außerdem griechische und rumänische Staatsangehörige.