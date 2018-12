Schwarzwald-Baar-Kreis Klinikum schickt halb blinde Frau nach Hause

"Laut der Krankentransport-Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses dürfen wir, ohne dass zwingende medizinischer Gründe vorliegen, keine Krankenfahrten verordnen. Das ist gesetzlich verboten." Das Sozialrecht in Deutschland sehe vor, dass die Angehörigen sich um die Abholung eines Patienten nach der Entlassung aus dem Krankenhaus kümmern. "In dem genannten Fall lagen keine zwingenden medizinischen Gründe für eine Verordnung vor: Die Patientin konnte in gutem Allgemeinzustand entlassen werden", , erläutert Adams und fügt hinzu. "Selbstverständlich sind wir gerne dabei behilflich, für unsere Patienten am Tag der Entlassung ein Taxi zu rufen."