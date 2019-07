Schwarzwald-Baar-Kreis Klinikum kämpft um gutes Personal

Anhand der Geschichte eines Mannes, der nach der Überweisung an die Klinik zur Erstellung einer Verdachtsdiagnose dort zu hören bekam, dass man ihm einen Termin erst in sechs Monaten geben könne, witterte der scheidende Kreisrat erhebliche Defizite des Klinikbetriebs. Auch seien Pflegekräfte an ihn herangetreten, die über Überlastungen klagten.

Geiser wiegelte ab, sprach von "schwer vermittelbaren Vorgaben" im einen und von "Personaluntergrenzen, die eingehalten werden" im anderen Fall. Gleichwohl ist der Fachkräftemangel so gravierend, dass das Klinikum sich mit elf weiteren kommunalen Häusern jetzt zu einer Personalvermittlungs-GmbH zusammenschließen will. Dafür erhielt Geiser bei sechs Gegenstimmen das mehrheitliche Votum des Rates. Ein Nein kam unter anderem geschlossen von der FDP-Fraktion, die sich davon keinen Gewinn an Arbeitskräften verspricht.

Generelle Bedenken bei der Verleihung von Arbeitskräften hatten zwar alle Fraktionen und man befürchtet Konkurrenzsituationen mit dem Stammpersonal, letztlich folgte die Mehrheit aber der Zustimmung sowohl des Aufsichts- als auch des Personalrates im Schwarzwald-Baar-Klinikum.