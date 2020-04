Schwarzwald-Baar-Kreis Jetzt 370 Corona-Fälle im Landkreis

Insgesamt liegt die Zahl der bestätigten Coronvirus-Fälle bei 370, die genesenen Fälle sowie drei Todesfälle sind hierin enthalten.

In der von der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) betriebenen Fieberambulanz an der Tennishalle in Schwenningen wurden am Karfreitag, 10. April 32 Patienten behandelt, von allen Personen wurde ein Abstrich genommen.