Schwarzwald-Baar-Kreis Ist noch ein Räuber im Landkreis unterwegs?

Mit Pistole bewaffnet Geld gefordert

Intensive Ermittlungsarbeit der Kriminalpolizeidirektion Rottweil unter Einbeziehung von Erkenntnissen des Polizeireviers Villingen führte die Ermittler auf die Spur eines 24-jährigen Tatverdächtigen aus Donaueschingen. Dieser soll zunächst am 15. Juli den Netto in Brigachtal überfallen haben. Am 27. Juli hat er nach Überzeugung der Polizei von einer Kassierin im Norma in Schwenningen Geld gefordert – als diese die Kasse zuschlug, trat der Mann die Flucht an.