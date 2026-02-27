Schwarzwald-Baar-Kreis: Insgesamt weniger Straftaten – doch häusliche Gewalt nimmt drastisch zu

Statistisch gilt der Schwarzwald-Baar-Kreis weiterhin als sicherer Landkreis. Hinter verschlossenen Türen zeigt sich jedoch eine besorgniserregende Entwicklung.
Das Polizeipräsidium Konstanz hat die Kriminalstatistik für das Jahr 2025 veröffentlicht. Auf den ersten Blick zeigt sich eine positive Entwicklung: Die Zahl der Straftaten ist im gesamten Präsidium, zu dem die Landkreise Rottweil, Konstanz, Tuttlingen und Schwarzwald-Baar gehören, von 31 491 im Jahr 2024 auf 28 328 im Jahr 2025 gesunken. Zur besseren Transparenz der Statistik werden Straftaten im Zusammenhang mit dem Ausländerrecht, wie beispielsweise das Fehlen von Ausweispapieren, nicht berücksichtigt.