Schwarzwald-Baar-Kreis Immer weniger Flüchtlinge kommen

Aus Sicht der Verwaltung ist damit zu rechnen, dass der Landkreis spätestens ab September 2019 wieder in den normalen Verteilmodus des Landes einbezogen wird. Dazu möchte man erreichen, dass dann nicht die derzeitige Sondersituation mit der BEA in Donaueschingen für den Kreis zugrunde gelegt wird, sondern eine Zugangsprognose für die Zeit nach der Aufgabe dieser Einrichtung. Bisher hat sich das Land diesbezüglich noch nicht geäußert.

Grundsätzlich, so heißt es aus der Verwaltung, sei vorübergehender Erhalt von Unterbringungsplätzen in einem gewissen Rahmen jedenfalls wirtschaftlicher, als Abbau und späterer Neuaufbau. Sozialamtsleiter Jan Hauser führte in diesem Zusammenhang Unterbringungsmöglichkeiten in Schwenningen (Sturmbühlstraße), St. Georgen, Donaueschingen (Sternen) und Hüfingen sowie vier weitere Wohnungen an.

Parallel zum Rückbau der Unterbringungskapazitäten werden auch Stellen insbesondere in den Bereichen Heimleitung, Hausmeister und Sachbearbeitung abgebaut.

Beate Berg-Haller (Grüne) sprach der Verwaltung ein ausdrückliches großes Lob dafür aus, wie man im Schwarzwald-Baar-Kreis die Versorgung der Flüchtlinge bewältigt hat, "spitze gemacht". Aber auch nicht ohne die aktuelle Situation zu sehen: "Wir machen Rückbau" während gleichzeitig Menschen auf der Flucht ertrinken.