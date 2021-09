Festnahmeaktion in Spaichingen Schlag gegen mafiaartige Organisation aus Sizilien

Bei einer gemeinsamen Aktion mit italienischen Ermittlungsbehörden aus Sizilien, haben Beamte der Kriminalpolizeidirektion Rottweil am frühen Freitagmorgen zwei italienische Staatsangehörige im Alter von 35 und 36 Jahren in ihrer Wohnung in Spaichingen festgenommen.