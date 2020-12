Schwarzwald-Baar-Kreis Händler hätten sich Abholangebot gewünscht

Die Begründung, dass durch Abholangebote im Einzelhandel die Intention des Lockdowns – nämlich die Verringerung der Sozialkontakte – konterkariert werden würde, lässt Schopfer nicht gelten. "Ich hatte im Frühling ein Zeitmanagement, bei dem die Kunden vorbeikommen konnten, ohne sich zu begegnen. Wieso sollte das nicht wieder so funktionieren?"

Bei großen Einkaufsketten würde das natürlich nicht im selben Maße klappen, gesteht Schopfer ein. "Aber die haben ja auch ihre Online-Plattformen, über die sie weiter erkaufen können." Als kleinerer Einzelhändler ohne Verkaufsmöglichkeit über das Internet ziehe man da unweigerlich den Kürzeren, echauffiert sich Schopfer. "Da stehst du dann da als kleiner Einzelhändler und bist ständig am Kämpfen."

Dass es aber auch anders geht, zeigt ein Beispiel aus Schwenningen. In der Kirchstraße betreibt Alena Seemann den Stoffhandel "Seemannsgarn", der seit dem ersten Lockdown im März über einen Online-Shop verfügt. Gewissermaßen aus der Corona-Not heraus geboren, wuchs die Nutzerzahl der Internet-Plattform schnell – so drastisch, dass Seemann und ihr Team von der Resonanz "ein bisschen überrollt" wurden. Über den Sommer wuchs der Kundenkreis des Online-Shops weiter, was "Seemannsgarn" nun – im Hinblick auf den zweiten Lockdown in Verbindung mit dem Verbot von Abholservices für den Einzelhandel – zugute kommt.

Boten werden eingesetzt

Auch bei der Morys Hofbuchhandlung, die in der Region in Villingen, Bad Dürrheim, Donaueschingen und Furtwangen vertreten ist, zeigt man sich über die Entscheidung enttäuscht. "Wir hätten die Möglichkeit eines kontaktlosen Abholservices vor dem Geschäft angeboten", so Inhaber Axel Beurer. Für ihn sei "völlig unverständlich", warum bei einer solchen Regelung nicht zwischen großen Städten und Geschäften "in der Provinz" unterschieden wird.

"Es kommt darauf an, wo sowas ermöglicht wird und mit welchem Konzept", ist Beurer überzeugt davon, dass bei Filialen in kleineren Städten größere Ansammlungen beim Abholen vermieden werden könnten. Stattdessen sei man derzeit dabei, neben dem klassischen Buchversand auch Botenlieferungen in direkter Umgebung zu den jeweiligen Filialen anzubieten. "Wir müssen aber erst noch schauen, wie wir das anbieten können", so Beurer.

Kritik am Verbot der Abholangebote äußert derweil Raphael Rabe (CDU), der im Wahlkreis Villingen-Schwenningen für den Landtag kandidiert. "Was für die Gastronomie möglich ist und funktioniert, muss auch für den Einzelhandel gelten!", fordert er in einer Mitteilung zum Thema und hebt vor allem die negativen Auswirkungen auf das Weihnachtsgeschäft der Einzelhändler hervor.

Und was sagen die Gastronomen zum Verbot der Abholservices im Einzelhandel? Gaststätten ist es immerhin weiter erlaubt, Speisen und Getränke – wie schon seit der Schließung der Gastronomie im November – zum Mitnehmen anzubieten. Dass das nicht miteinander vergleichbar ist, findet Michael Steiger, Kreisvorsitzender des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) im Schwarzwald-Baar-Kreis.

Er gibt zu bedenken, dass es für Restaurants einfach sei, Abhol-Zeiten mit ihren Kunden zu vereinbaren und deren Einhaltung zu gewährleisten. Immerhin müsse eine Bestellung ja für einen bestimmten Zeitpunkt zubereitet werden. So könnten Gastronomen ein großes Besucheraufkommen an den Abhol-Stellen vermeiden.

Ob das auch im Einzelhandel möglich gewesen wäre, könne er aber nicht sagen, meint Steiger. "Aber egal ob in der Gastronomie oder im Einzelhandel – da hängen überall persönliche Schicksale dran. Und die irgendwie gegeneinander auszuspielen oder aufzuwiegen, ist einfach kontraproduktiv."