Schwarzwald-Baar-Kreis Großflächiger Stromausfall schnell behoben

EnBW-Pressesprecher Ulrich Stark führt dazu aus: Das 20.000 Volt-Mittelspannungsnetz der EnBW-Tochter Netze BW ist in Form "offener Ringe" aufgebaut, so dass im Störungsfall ein gestörter Abschnitt – in der Regel zwischen zwei Ortsnetzstationen – "herausgeschaltet" werden kann. Durch Umschaltungen innerhalb der Ringstruktur können die meisten der betroffenen Ortsnetzstationen sozusagen "von der anderen Seite" versorgt werden, noch bevor eine möglicherweise nötige Reparatur beginnt. Die sollte dann möglichst rasch erfolgen, damit der Vorteil dieser Ringstruktur erhalten bleibt. In den Ortsnetzstationen, (Trafohäuschen) erfolgt die Umspannung von 20.000 Volt auf die in Haushalten gebräuchlichen 400 Volt.