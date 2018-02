Schwarzwald-Baar-Kreis Grippefälle häufen sich seit Fastnacht

Der Eingang der Labornachweise steige seit Aschermittwoch deutlich an. Ärzte sind verpflichtet, nur den direkten Nachweis des Influenza-Virus zu melden. Die Laboruntersuchung wird nur in komplizierten Fällen durchgeführt. "Bei eindeutigen und unkomplizierten Erkrankungen erfolgt eine symptomatische Behandlung beziehungsweise die Anwendung von Schonung und Hausmitteln", sagt Frank. Daher gebe die positive Labormeldung nur den Hinweis, ob die Virusgrippe, beziehungsweise welcher Subtyp A oder B in der Region vorherrsche. Ein genauer Rückschluss auf die Erkrankungszahlen ist nicht möglich.