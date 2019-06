Schwarzwald-Baar-Kreis Gravierender Lehrermangel an Sonderschulen

In der Diskussion wurde deutlich, dass der ländliche Raum für Lehrer wenig attraktiv und darum vom Lehrermangel besonders betroffen ist. "Die Situation ist noch viel schlimmer als gedacht", so Anton Knapp (SPD). Kritisiert wurde, dass Referendare zum Schuljahresende in die Arbeitslosigkeit entlassen werden, sich dann anders orientieren und zum neuen Schuljahr hier fehlen.

Maria Noce (CDU) machte zudem deutlich, dass Kürzungen der Schul- und Betreuungszeit berufstätigen Eltern besonders zu schaffen machen. Das staatliche Schulamt hat, so Amtsleiterin Rössner, bereits mit einem Maßnahmenpaket reagiert: Versetzungen und Abordnungen je nach Situation zwischen den SBBZ, Erhöhung von Teilzeitaufträgen, befristete Beschäftigung von Personen mit pädagogischer Qualifikation, Weiterbeschäftigung von Pensionären, Zusammenstellung von Lerngruppen mit individuellem Förderbedarf, Erhöhung des Klassenteilers und eine Kürzung der Stundentafel um eine Nachmittagsstunde.

Zudem will das Land die Lehramtsstudienplätze verdoppeln und ein neues Aufbaustudium Sonderpädagogik einrichten, Maßnahmen, die aber erst in fünf bis sechs Jahren greifen. Damit ist laut Verwaltung klar, dass die Lehrerversorgung an den SBBZ mittelfristig nicht ausreichen wird, um alle Schulklassen mit Fachlehrern zu versorgen und Angebote reduziert werden müssen. Kleine Lerngruppen mit individuellen Förderplänen im Blick auf Stärken und Schwächen der SuS können so immer mehr zur Ausnahme werden.

Fraktionsübergreifend war man sich einig, dass hier etwas geschehen muss und "Änderungen beim Land eingefordert werden müssen", so Walter Klumpp (FW). Der Vorschlag von Joachim Gwinner, der die Sitzung für den verhinderten Landrat leitete, dazu eine Resolution an das Land auf den Weg zu bringen, stieß auf Einverständnis. Zur letzten Kreistagssitzung am 15. Juli wird die Verwaltung einen Resolutionstext vorbereiten, der in Abstimmung mit dem Landkreis Rottweil den Ist-Zustand in der Region beschreibt und das Land auffordert, geeignete Maßnahmen gegen den Lehrermangel an den SBBZ zu ergreifen.