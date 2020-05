Schwarzwald-Baar-Kreis Gewalt gegen Kinder nimmt zu

Die Geschichte des Jungen ist einige Jahre her. Doch für seinen ehemaligen Lehrer und sozial engagierten ehrenamtlichen Mitarbeiter ist der erschütternde Lebenslauf noch immer präsent. "Als ich vom Tod des Jungen erfuhr, stand ich weinend am Fenster." Es sind Schulen und Kitas, denen bei der Aufdeckung von Gewalt oder Vernachlässigung eine Schlüsselrolle zukommt. Nicht nur der Kinderschutzbund VS, sondern auch das Kreisjugendamt gehen davon aus, dass die Zahl der Anzeigen wieder nach oben geht, sobald im Schulbetrieb wieder so etwas wie Normalität eingekehrt ist. Derzeit herrsche lediglich eine trügerische Ruhe denn ich "glaube, dass einiges in den Familien passierte und passiert", zur Zeit der Kontaktsperren, so Kreisjugendamtsleiterin Cornelia Raible-Mayer.