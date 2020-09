Schwarzwald-Baar-Kreis Gesundheitsamt meldet neuen Corona-Todesfall

Das Gesundheitsamt meldete am Montag die aktuelle Statistik für den Schwarzwald-Baar-Kreis. Demnach sind zwar 632 Personen wieder gesund und damit sechs mehr als noch am Freitag, allerdings stieg die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle seit Beginn der Pandemie in der Region auch auf 687(+8 im Vergleich zum Freitag), die Zahl der Todesfälle liegt nun bei 34 (+1). Somit liegt die Zahl der aktuell an Covid-19 Infizierten bei 21 Personen (+1). Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befanden sich am Montag eine am Coronavirus erkrankte Person und vier Verdachtsfälle.

In dem von der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) betriebenen zentralen Corona-Abstrichzentrum in -Schwenningen wurde am Freitag von 105 Personen ein Abstrich genommen.