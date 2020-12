Schwarzwald-Baar-Kreis Gefährlicher Komasaufen-Trend kehrt zurück

Schwarzwald-Baar-Kreis - Es ist noch gar nicht so lange her, da war da Komasaufen in der Region ein Besorgnis erregendes Thema. In die Schlagzeilen geriet beispielsweise um 2007 der Fall eines 15-Jährigen aus Bräunlingen. Er lang drei Tage lang auf der Intensivstation nach einem "Komasaufgelage" in aller Öffentlichkeit. Der Jugendliche war auf einer Geburtstagsparty auf einem öffentlichen Platz zu "harten Sachen" verleitet worden. MIt 2,8 Promille Blutalkohol war er in der Donaueschinger Klinik eingeliefert worden.