Schwarzwald-Baar-Kreis Für Höllental-Elektrifizierung liquide

Die Flüchtlinge, so der CDU-Bundestagsabgeordnete, verursachten Sach- und Personalkosten, die "verzichtbar" seien. Erfreulich findet er, dass es bei der Jugendhilfe zum ersten Mal keine Verschlechterung gegeben habe, wenn die Aufwendungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge nicht wären. "Das ist eine schöne Aussage", so Frei. Er führte ins Feld, dass ein Drittel derjenigen, die sich als unter 18 Jahre ausgäben, in Wirklichkeit älter seien. Er lege großen Wert darauf, dass diese Personen überprüft würden.