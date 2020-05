Schwarzwald-Baar-Kreis Ermittler kommen Dealern auf die Spur

Schwarzwald-Baar-Kreis - Zwei 34-jährige Männer aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis sollen unabhängig voneinander in größerem Umfang mit Betäubungsmitteln gehandelt haben. Dies gaben die Staatsanwaltschaft Konstanz und das Polizeipräsidium Konstanz am Dienstag in einer gemeinsamen Presseerklärung bekannt.