Schwarzwald-Baar-Kreis Drastischer Anstieg sorgt für Corona-Einschränkungen

Höchstteilnehmerzahl für private Feierlichkeiten

Aufgrund der Überschreitung des Inzidenz-Wertes von 35 erlassen nun alle Städte und Gemeinden im Schwarzwald-Baar-Kreis jeweils eine Allgemeinverfügung für ihr Gemeindegebiet, heißt es in einer Pressemitteilung. Darin werde eine Höchstteilnehmerzahl für private Feierlichkeiten in öffentlichen oder angemieteten Räumen von bis zu 50 Personen und in privaten Räumen von maximal 25 Personen festgelegt. Private Feiern mit mehr Teilnehmern sind demnach untersagt.

Sollte der 7-Tages-Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner die Zahl 50 erreichen, würden demnach weitere Teilnehmereinschränkungen erlassen. „Wir appellieren ausdrücklich und verstärkt an unsere Bürgerinnen und Bürger, zu den nun ergriffenen Maßnahmen auch selbst zu prüfen, was derzeit noch angebracht ist und was nicht. Denken Sie bitte immer auch an die „AHA + C + L-Regel“ – Halten Sie Abstand! Beachten Sie die Hygiene! Tragen Sie eine Alltagsmaske! Nutzen Sie die Corona-Warn-App! Und ergänzend für die nun bevorstehenden kälteren Tage: Lüften Sie bitte regelmäßig! Weiter ist es angezeigt, vermehrt Kontakte zu reduzieren. Nur so können wir die Verbreitung des Coronavirus eindämmen. Prüfen Sie, ob Termine, Veranstaltungen, Feiern oder Begegnungen wirklich erforderlich sind. Gemeinsam haben wir die erste Welle der Corona-Pandemie im Frühjahr gut überstanden – gemeinsam werden wir mit Vorsicht und Bedacht auch die bevorstehende kritische Herbst- und Winterzeit schaffen!“, so Landrat Sven Hinterseh.