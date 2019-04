Schwarzwald-Baar-Kreis Deutsch-Türkin als Terroristin beschimpft

Wer die engagierte Sozialdemokratin aus Bad Dürrheim – eigentlich eine gebürtige Westfälin – kennt, der weiß um ihre starke Präsenz auf allen Kanälen, auch online. Selbst in den Landesvorstand der Sozialdemokraten schaffte es die Regionalpolitikerin aus der Kurstadt. Umso verwunderlicher war es, als es Ende März plötzlich zehn Tage lang mucksmäuschenstill geworden war um Derya Türk-Nachbaur. Was war passiert?

Sie hatte mal wieder ihre Meinung gesagt, oder besser: geschrieben. Nachdem Erdogans Präsidialamt Journalisten des Tagesspiegels und des ZDFs aus dem Land werfen ließ, kommentierte Türk-Nachbaur diesen Vorgang in einer Internet-Diskussion und bezeichnete den Akt als eine "Beschneidung der Meinungsfreiheit". Doch der Meinungsfreiheit in ganz anderer Richtung sind offenbar Tür und Tor geöffnet: Per Handy-App nämlich können türkische Staatsbürger, die Erdogan oder den türkischen Staat kritisieren, direkt bei der Zentralbehörde der türkischen Polizei denunziert werden. Und genau das ist der Wahl-Bad-Dürrheimerin passiert: "Erdo-Fanboys haben uns per Denunzianten-App als Terroristen gemeldet...", erklärte die 46-Jährige online.

"Das Ziel dieser Menschen ist es doch, mundtot zu machen!"