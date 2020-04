Schwarzwald-Baar-Kreis Coronavirus: Weiterer Todesfall und 45 Neuinfektionen

Von den bisher bestätigten Fällen wurden 110 (davon 21 Personen genesen) in Villingen-Schwenningen, 35 (sieben genesene Fälle) in Blumberg, 23 (davon sieben genesen) in Donaueschingen, 15 in Hüfingen, zehn (davon vier Personen genesen) in Königsfeld, 12 in Bad Dürrheim (zwei genesene Fälle), acht in Niedereschach, sieben in Furtwangen (davon eine Person genesen), 13 in St. Georgen (zwei Person genesen), sechs in Bräunlingen (eine Person genesen), vier in Triberg (eine Person genesen), vier in Brigachtal (davon eine Person genesen), jeweils zwei in Dauchingen (eine Person genesen), Schonach und Tuningen, ein Fall in Mönchweiler gemeldet.