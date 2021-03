1 Die Inzidenzzahl im Schwarzwald-Baar-Kreis schnellt in die Höhe. (Symbolfoto) Foto: © Thaut Images – stock.adobe.com

So viele Neuinfektionen wie schon lange nicht mehr wurden am Mittwoch im Schwarzwald-Baar-Kreis registriert.

Schwarzwald-Baar-Kreis - Die Infektionszahlen steigen weiter – ganze 36 Neuinfektionen kamen am Mittwoch dazu, so dass nun 6387 Fälle seit Pandemiebeginn registriert worden sind und die Sieben-Tages-Inzidenz für den Schwarzwald-Baar-Kreis weitert kletterte auf 53,6 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen (Stand: Dienstag, 16 Uhr).

Am Mittwoch, 17. März wurden 6069 Fälle gemeldet, die bereits wieder gesund sind (+6 Fälle zum Vortag). Somit liegt die Zahl der aktuell an Covid-19 Infizierten bei 138 Personen (+30).

75 Mutationsnachweise gemeldet

Weiterhin eine große Rolle im aktuellen Infektionsgeschehen spielen die Mutationen des Coronavirus. Bislang wurden in der Region 75 Mutationsnachweise durch die Labore gemeldet. Von den aktuell 138 Infizierten sind 49 Fälle mit einer Mutation nachgewiesen. Fast überwiegend handelt es sich um die britische Variante B1.1.7. In zwei Fällen wurde die südafrikanische Variante B.1.351 nachgewiesen.

Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befanden sich am Mittwoch 23 am Coronavirus erkrankte Personen, sechs davon auf der Intensivstation. Von den 43 derzeit zur Verfügung stehenden Intensivbetten sind 37 belegt.

Das zentrale Corona-Abstrichzentrum der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) am Standort Hallerhöhe in Schwenningen, Brandenburger Ring 150, hat für symptomlose Personen wieder am heutigen Donnerstag von 13 bis 15 Uhr geöffnet. Symptomatische Personen können sich an den Hausarzt wenden. An den Wochenenden steht die Leitstelle zur Vermittlung des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes unter Telefon: 116 117 bereit.

Die Hotline für Fragen zur Corona-Verordnung des Landratsamtes Schwarzwald-Baar-Kreis ist unter der Telefonnummer: 07721/9 13 76 70 geschaltet.