Schwarzwald-Baar-Kreis Corona-Pandemie: Sieben-Tages-Inzidenz knapp unter kritischer Marke

Weniger schwere Krankheitsverläufe

Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befinden sich weiterhin nur eine am Coronavirus erkrankte Person und ein Verdachtsfall, was darauf hindeutet, dass derzeit die weniger schweren Krankheitsverläufe bis hin zu symptomlosen Infizierungen dominieren.

Das zentrale Corona-Abstrichzentrum der Kassenärztlichen Vereinigung am Standort Hallerhöhe in Schwenningen, Brandenburger Ring 150, für symptomlose Personen, ist am Montag, Mittwoch und Freitag von 13 bis 16 Uhr geöffnet. Die Corona-Hotline des Gesundheitsamtes ist unter Telefon 07721/ 9 13 71 90 erreichbar.