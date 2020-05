Schwarzwald-Baar-Kreis Corona-Krise: Fieberambulanz reduziert Öffnungszeiten

Die zentrale Abstrichstelle im Schwarzwald-Baar-Kreis ist die Fieberambulanz in der Tennishalle des Tennisclubs Schwenningen. Ab sofort ändern sich die Öffnungszeiten: Künftig hat die Fieberambulanz lediglich an den Werktagen geöffnet und am Wochenende sowie an Feiertagen geschlossen. Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags jeweils von 13 bis 16 Uhr. Auch an den Feiertagen Pfingstsonntag, 31. Mai, und Pfingstmontag, 1. Juni, sowie an Fronleichnam, Donnerstag, 11. Juni, ist die Ambulanz geschlossen.

Corona-Fahrdienst eingestellt