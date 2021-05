Nur einen weiteren Coronafall meldete das Gesundheitsamt für den Schwarzwald-Baar-Kreis am Dienstag.

Schwarzwald-Baar-Kreis - Weiter im Abwärtstrend ist in Folge der Pfingsttage die Inzidenz im Landkreis. Sie unterschritt an Pfingstmontag erstmals die 100er-Grenze.

Nur ein neuer Fall – in Donaueschingen registriert – floss am Dienstag in die Statistik der Region ein. Das Gesundheitsamt meldete somit: 9600 Ansteckungen seit Pandemiebeginn insgesamt (+1 zum Vortag), 9095 Fälle mit Genesenen (+61) und 201 Todesfälle (+0). Somit liegt die Zahl der aktuell an Covid-19 Infizierten bei 304 Personen (-60), davon wurden 237 Fälle mit einer Mutation nachgewiesen. Fast ausschließlich handelt es sich um die britische Variante B1.1.7.

Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befanden sich am Dienstag 38 am Coronavirus erkrankte Personen. Von den 50 verfügbaren Intensivbetten insgesamt sind 44 belegt. 14 Coronapatienten werden derzeit intensivmedizinisch versorgt, davon muss einer invasiv beatmet werden (Quelle: Robert-Koch-Institut, Stand: Dienstag, 10.30 Uhr).

Die Inzidenz steht bei 67,8 (Stand Dienstag, 16 Uhr), am Montag lag die Inzidenz noch bei 98,8 (Quelle: Landesgesundheitsamt).

Das zentrale Corona-Abstrichzentrum der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) am Standort Hallerhöhe in VS-Schwenningen, Brandenburger Ring 150, für symptomlose Personen hat über die Pfingstferien nur mittwochs geöffnet, also am 26. Mai und 2. Juni. Ab Dienstag, 8. Juni ist das Abstrichzentrum wieder wie folgt geöffnet: dienstags und freitags von jeweils 13 bis 15 Uhr.