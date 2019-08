Schwarzwald-Baar-Kreis Bürger wehren sich gegen zu "niedrige Flughöhe"

In einem offenen Brief an die Redaktion des Schwarzwälder Boten stellt er seine Beobachtungen dar, die er an einem Sonntag Mitte August gemacht hat. "Am gestrigen Sonntag habe ich wahrgenommen, dass neuerdings selbst an Sonntagen der Warteraum RILAX für Warteflüge in Anspruch genommen wird", kritisiert er. Zwischen 10 und 12 Uhr, so Klatt, haben insgesamt zwölf Flugzeuge in "mutmaßlich zu niedriger Flughöhe" Warteschleifen über den Gemeinden Donaueschingen, Brigachtal, Villingen-Schwenningen und Bad Dürrheim geflogen. Da die Flüge im Warteraum RILAX praktisch immer auf "Flightlevel" 130 geflogen werden, um einen steilen Landeanflug auf Zürich zu vermeiden, "gehe ich davon aus, dass die Vorschriften am Sonntag missachtet worden sind, da ich die Flugzeuge in deutlich niedrigerer Flughöhe als an Wochentagen wahrgenommen habe", argumentiert er.

Die "vermutlich zu niedrige Flughöhe" ist das eine. Das andere: Für Jörg-Dieter Klatt ist das Maß voll. Seit 20 Jahren "haben wir ein grundsätzliches Problem mit dem Fluglärm" und den "Komfort-Wartezonen" für die Schweizer, zieht er Bilanz. Damit nicht genug: Und nun werde man auch noch an Sonntagen mit vermutlich zu niedrigen Flughöhen konfrontiert. Die BI wendet sich nun an zwei offizielle Stellen: Die zivile Flugsicherung Sky Guide von Schweizer Seite aus und die Deutsche Flugsicherung sollen Stellung zu den Flughöhen an jenem Sonntag nehmen. Klatt steht nicht alleine mit seinen Beobachtungen da: "Ich bin von einigen Leuten angesprochen worden."

Belastung für Region