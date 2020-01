Schwarzwald-Baar-Kreis Breisgau-S-Bahn: Aus für Vorzeige-Projekt?

Sie nahmen Platz. Und standen 20 Minuten später gezwungenermaßen wieder auf: Laut einer Störung war die Türe defekt, man möge bitte in den Zug am Bahnsteig gegenüber wechseln. "Aber der Zug war schon voll!" Mindestens 200 Personen, schätzt Peter Thiele, mussten sich in die bereits gefüllten Waggons drängen. In Donaueschingen jedoch war plötzlich Schluss: "Hier endet der Zug", hieß es am dortigen Bahnhof, wo die Breisgau-S-Bahn mit 26 Minuten Verspätung eingetroffen war. Die Fahrgäste mit dem Ziel Villingen mussten erneut umsteigen, dieses Mal auf die Schwarzwaldbahn, um mit dieser dann die letzte Etappe zur Zähringerstadt zurückzulegen.

"Die kappen diese Züge in Donaueschingen und hängen Villingen ganz ab", so die ungute Vermutung der Reisenden, die sich ebenso wie Gleichgesinnte mit ihrer Kritik immer häufiger an die Bahn direkt wenden.

Dort weiß man um die Probleme und das nicht erst seit der Intervention des Verkehrsministers persönlich. "Alle Kollegen sind vor Ort im Einsatz und geben ihr Bestes, um den Betrieb auf der Breisgau-S-Bahn weiter zu stabilisieren", lässt ein Bahnsprecher auf Anfrage des Schwarzwälder Boten verlauten.

Lösungsansätze werden derzeit diskutiert

Er betont: "Stabilität geht dabei vor Vollständigkeit." Ein Knackpunkt ist offenbar das aktuelle Betriebskonzept der Breisgau-S-Bahn, welches auf einer überwiegend eingleisigen Strecke täglich 120 Flügelungs- und Kupplungsvorgänge umfasst, also das Trennen und Zusammenführen von Zügen. "Derzeit werden mit allen Beteiligten Lösungsansätze zur Verbesserung der Verkehre diskutiert", verspricht der Bahnsprecher.