Schwarzwald-Baar-Kreis Blitzer lohnen sich für die Kommunen

Das mit der Anschaffung des 165.000 Euro teuren Trailers verfolgte Ziel, in sämtlichen Kreisgemeinden ausgewählte Standorte für eine gewisse Dauer zu beruhigen, ist laut Verwaltung erreicht. Im laufenden Jahr werden bei wöchentlichem Wechsel 50 Standorte abgedeckt. Zudem sei die Installation weiterer stationärer Anlagen damit entbehrlich. Insgesamt wurden in den ersten fünf Monaten mit dem Trailer 10.147 Geschwindigkeitsüberschreitungen erfasst. Bei den zwölf stationären Messstellen, Anschaffungspreis je 45­­­.000 Euro – mit Messeinschub 52.000 Euro, werden laut Hochrechnung für das laufende Jahr 67.577 Fälle erfasst. 2017 waren das noch 39.906. Für die beiden mobilen Anlagen (Beschaffungskosten je 148.000 Euro) werden für 2019 24.613 Fälle hochgerechnet, 1598 mehr als 2018. Bei Zusammenfassung aller Anlagen liegt die Hochrechnung für 2019 bei 107.410 gegenüber 78.704 Fallen in 2018. Die Auswertung und Bearbeitung der Fälle erledigt die Bußgeldbehörde des Landkreises, dem auch die Einnahmen zufließen. Die steigen mit dem Ausbau der Überwachungstechnik kontinuierlich von 1.482.822 Euro in 2017 über 1. 944.866 Euro in 2018 und hochgerechnet auf 2.422.025 Euro im laufenden Jahr.