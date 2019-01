Schwarzwald-Baar-Kreis BKA nimmt mutmaßlichen Terroristen fest

Gegen den Beschuldigten Navanithan G. besteht der dringende Tatverdacht, Mitglied der ausländischen Terror-Vereinigung LTTE zu sein. Außerdem wird ihm Mord sowie versuchter Mord vorgeworfen. Beamte durchsuchten am Mittwoch auch seine Wohnung im Schwarzwald-Baar-Kreis.

Vorwurf: Mord und versuchter Mord

In dem Haftbefehl ist im Wesentlichen folgender Sachverhalt dargelegt: "Der Beschuldigte hatte sich von Ende August 2002 bis Mai 2009 in Sri Lanka der ausländischen terroristischen Vereinigung "Liberation Tigers of Tamil Eelam" (LTTE) angeschlossen. Er gehörte der Geheimdiensteinheit der Terrororganisation an. In dieser Funktion war er an dem tödlichen Anschlag auf den damaligen sri-lankischen Außenminister Lakshman Kathirkamar am 12. August 2005 sowie einen versuchten Anschlag auf den Führer der Eelam People´s Democratic Party (EPDP), Douglas Devananda, beteiligt."