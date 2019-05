Schwarzwald-Baar-Kreis Biogemüse der Baar ist der Renner

2017 wurde der Verein gegündet. Eine kleine Gruppe von gerade einmal acht Personen stand am Anfang. Nun zog der Verein bei der Jahreshauptversammlung Bilanz und blickte im Umweltzentrum in Schewnningen auf ein ereignisreiches Jahr zurück.

Inzwischen haben sich 200 Personen von dem Konzept des fairen regionalen und biologischen Gemüseanbaus überzeugen lassen. Viele der Mitglieder in dem jungen Verein engagieren sich auch aktiv. In zahlreichen Arbeitskreisen können sie ihre Ideen verwirklichen: über den Bau von Insektenhotels, das Anlegen eines Kräutergartens, dem Pflanzen und Pflegen von Obstbäumen bis hin zur Beschäftigung mit dem Thema Solidarität und der Entwicklung von Konzepten zum gemeinsamen Wohnen findet sich in dem Verein eine große Bandbreite an Themen wieder.

Nachdem bereits im ersten Jahr des Vereins die Nachfrage nach dem Biogemüse groß war, hat sich der Verein für die vergangene Gemüsesaison personelle Verstärkung geholt. Auf dem Acker in Überauchen arbeiten nun Tanja Sikler und Anni Kohnle als festangestellte Gärtnerinnen, um insgesamt 86 Gemüseabnehmer wöchtentlich mit der Ernte zu versorgen.