Seit der ersten Abfüllung im Jahr 2020 hat sich das „Streuobstschätzle“ zu einem Erfolg entwickelt. In diesem Jahr plant Bad Dürrheimer, etwa 80.000 Flaschen zu produzieren, wofür 30 bis 35 Tonnen Streuobst benötigt werden, erklärt Marketingleiter Michael Neuenhagen. Diese Menge hat sich aufgrund der hohen Nachfrage und der effizienten Verarbeitungskapazitäten als optimal erwiesen.

Langjährige Partnerschaft trägt Früchte

Die Partnerschaft mit dem Landschaftserhaltungsverband Schwarzwald-Baar wurde schon vor der ersten Abfüllung beschlossen. Der Mineralbrunnen holte sich dort Expertise ein und diese Zusammenarbeit hat sich als Erfolgsmodell erwiesen. Im letzten Jahr wurde die Kooperation ausgeweitet, indem auch die Kollegen aus Rottweil mit ins Boot geholt wurden, um die notwendigen Mengen sicherzustellen.

Lesen Sie auch

Stefan Walther, Geschäftsführer des LEV Schwarzwald-Baar, blickt auf fünf Jahre erfolgreiche Zusammenarbeit zurück: „Das ‚Streuobstschätzle‘ hat dazu beigetragen, dass die regionalen Streuobstwiesen und ihre zahlreichen Funktionen wieder stärker ins Bewusstsein der Bevölkerung gerückt sind.“ Durch die stabile Preisgestaltung des Mineralbrunnens sei die Apfelernte wieder attraktiver geworden und nicht mehr bewirtschaftete Streuobstwiesen wurden reaktiviert. Außerdem motivierte das Projekt viele Menschen zu Neuanpflanzungen von Streuobstwiesen.

Produktionsprozess und Umweltengagement

Das Streuobst aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis wird beim Maschinenring in Donaueschingen gesammelt und in der Kelterei Wiedemann in Bermatingen verarbeitet. „Wir benötigen Partner, die hohe Kapazität, Qualität und Hygienestandards bieten“, sagt Michael Neuenhagen, froh darüber, solch einen Partner in der Nähe zu haben.

Weiteres Engagement

Bad Dürrheimer Mineralbrunnen zeigt auch neben dem „Streuobstschätzle“ aktives Engagement in Umwelt- und Naturschutzprojekten. Zu den bedeutenden Initiativen gehörte beispielsweise die langfristige Stabilisierung des Schwenninger Mooses in Zusammenarbeit mit lokalen Umweltverbänden, der Stadt Villingen-Schwenningen, dem Regierungspräsidium in Freiburg sowie vielen unverzichtbaren Ehrenämtlern und Fachleuten. Ein aktuelles Projekt, „Bad Dürrheim blüht auf“, konzentriert sich auf den Arten- und Bodenschutz in der Heimatstadt des Mineralbrunnens. Auch hier ist dem Mineralbrunnen die Zusammenarbeit in einem lokalen Netzwerk von Spezialisten und interessierten Bürgern besonders wichtig.

Im Bereich Kultur und Sport unterstützt das Unternehmen regionale Veranstaltungen und Teams, darunter die Schwenninger Wild Wings oder den FC 08 Villingen, sowie Konzerte, Ausstellungen und soziale Projekte. Diese Unterstützung reflektiert das Bestreben des Unternehmens, einen positiven Beitrag zur regionalen Gemeinschaft zu leisten und nachhaltige Werte zu fördern.

Tag der offenen Tür: Große Nachfrage am Schätzletag

Im vergangenen Jahr veranstaltete der Mineralbrunnen den ersten Schätzletag, der sich ganz um den Apfel drehte und etwa 3000 Besucher anzog. Aufgrund der großen Nachfrage wird Bad Dürrheimer am 10. November einen Tag der offenen Tür abhalten. Von 11 bis 17 Uhr können Besucher hinter die Kulissen blicken und sich über Mineralwasser und Limonaden informieren, während Apfelexperten Wissenswertes rund um das beliebte Obst teilen.

Adresse: Bad Dürrheimer Mineralbrunnen, Seestraße 11 Bad Dürrheim

Weitere Informationen zum Streuobstschätzle und dem Tag der offenen Tür gibt es auf der Webseite von Bad Dürrheimer Mineralbrunnen.