Schwarzwald-Baar-Kreis B 33 wird halbseitig gesperrt

Schwarzwald-Baar-Kreis - Für die Ampelanlage an der Schorenkreuzung in St. Georgen-Peterzell (Bundesstraße 33/Landesstraße 177 und Kreisstraße 5715) werden die ersten Baumaßnahmen ausgeführt. Je nach Wetterlage, voraussichtlich am Montag, 1. Oktober, wird mit den Tiefbauarbeiten für die Anlage begonnen.