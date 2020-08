Schwarzwald-Baar-Kreis AWO-Arbeitsplätze werden erhalten

Der Kreisverband Schwarzwald-Baar der Arbeiterwohlfahrt hatte im November 2019 Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beim zuständigen Amtsgericht gestellt. Der Verein bietet neben ambulanten Pflegeleistungen, Nachbarschaftshilfen, Essen auf Rädern, einen Hausnotruf, Beratung für Mutter-Kind-Kuren und begleitete Freizeiten für Kinder an. Der Geschäftsbetrieb des AWO-Kreisverbandes wurde seither durch den Insolvenzverwalter, Rechtsanwalt Thorsten Schleich, von der Kanzlei Schleich & Kollegen in Villingen-Schwenningen auch in der Corona-Krise weitergeführt. Grundlage der Fortführung war eine umfangreiche betriebswirtschaftliche Analyse unter Mitwirkung der Unternehmensberatung "längsseits AG" aus Villingen-Schwenningen. "Die Mitarbeiter des AWO-Kreisverbandes und die Vereinsführung haben ein hohes Maß an Einsatz gezeigt und so trotz der zusätzlichen Auflagen und Erschwernisse eine zuverlässige Versorgung der Kunden sichergestellt", teilt Schleich mit.

Versorgung der Kunden sichergestellt

"Ich bin überzeugt, dass wir mit dem Malteser Hilfsdienst einen Übernehmer gefunden haben, der mit der nötigen finanziellen Ausstattung in der Lage ist, den bisherigen Geschäftsbetrieb des Kreisverbandes fortzuführen und weiterzuentwickeln" , so der Insolvenzverwalter. "Für uns ist es wichtig, dass unsere Aufbauarbeit durcheinen anderen Träger der sozialen Wohlfahrtspflege fortgeführt wird, die Arbeitsplätze erhalten bleiben und die Versorgung unserer Kunden sichergestellt ist", ergänzt der Vorsitzende des Kreisverbandes, Heinz Herzog. "Die ambulante Pflege, der Menüservice und der Hausnotruf stellen eine wichtige Ergänzung unserer Angebote für ältere Menschen im Landkreis dar", betont Sabine Würth, Malteser Geschäftsführerin im Bezirk Schwarzwald-Oberrhein. "Denn es ist uns ein besonderes Anliegen, dem Menschen gerade in seinem letzten Lebensabschnitt, der häufig durch Krankheit und Schmerzen erschwert wird, ein Leben in Würde, in weitgehender Selbstständigkeit und Selbstbestimmung zu ermöglichen", so die Bezirksgeschäftsführerin.

Bereits seit einigen Jahren bieten die Malteser im Schwarzwald-Baar-Kreis Betreutes Wohnen und Fahrdienste für ältere Menschen und Menschen mit Behinderung sowie Besuchs- und Begleitungsdienste an. In der Corona-Krise wurden Einkaufs- und Telefonbesuchsdienste gestartet. Menschen mit demenziellen Veränderungen heißen die Malteser in ihrem Café Malta willkommen.

Übernahme des Geschäftsbetriebes wird vorbereitet

In den nächsten Wochen wird seitens der Insolvenzverwaltung und des Malteser Hilfsdienst die Übernahme des Geschäftsbetriebes vorbereitet. Der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Schwarzwald-Baar soll nach Übertragung des Geschäftsbetriebes durch ein Insolvenzplanverfahren abschließend saniert werden und wird sich zukünftig auf die verbleibenden Aufgaben und die Verbandsarbeit fokussieren, so die Mitteilung der Kanzlei.