Schwarzwald-Baar-Kreis Automobilbranche steckt in zwei Krisen

Es sind unruhige Zeiten für die Wirtschaft, vor allem in der Region. Stöhnen bundesweit viele Unternehmen unter den Herausforderungen der Corona-Krise, ächzten viele Automobilzulieferer schon im Vorjahr unter der Last einer ungewissen Zukunft. Ein doppelter Stresstest, in dem sich eine Vielzahl der Unternehmen in der Region beweisen muss. Von den 204 000 sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen in der Region sei jeder fünfte in irgendeiner Form der Automotive-Branche zuzurechnen. Und: "die Industrie ist die Lokomotive der Region", befand der IHK-Hauptgeschäftsführer Thomas Albiez im Dezember 2019, als vom Coronavirus im Landkreis noch keine Rede war. Auch von den 350 000 Arbeitsplätzen, die der Wirtschaftsverband Industrieller Unternehmen Baden, kurz wvib Schwarzwald betreut, fielen etwa 90 000 in das Automotive-Cluster. Doch beschäftigte man sich im Dezember noch mit dem Technologiewandel des Automobils, geht es nur wenige Monate später für manche Betriebe ums blanke Überleben. Umsätze brechen ein.

Bei Weißer und Grießhaber in Mönchweiler beispielsweise sei der Umsatz im April bereits um 30 Prozent zurückgegangen, berichtet die Geschäftsführerin Ute Grießhaber. Im Mai seien es knapp 50 Prozent gewesen, für Juni rechnet sie mit 40 Prozent Minus. "Ziemlich heftig", wie sie findet – "und dabei sind wir nicht einmal 100 Prozent automotive", so Grießhaber, ein wenig froh darüber, diese Einschränkung vornehmen zu dürfen. Denn: Von Geschäftsführer-Kollegen anderer Betriebe weiß sie – wer fast vollständig am Automobil-Sektor hängt, muss nicht selten 70 oder gar 80 Prozent Umsatzrückgang hinnehmen. "Man muss gucken, dass das Geld für die nächsten Monate reicht", schlussfolgert die Unternehmerin. Und wenn der Aufschwung dann tatsächlich einmal da sei, sei noch längst nicht alles überstanden. "Man braucht auch das Geld zur Vorfinanzierung der Produktion." Hinzu komme ein "relativ heftiger Preiskampf". Und Arbeit lediglich auf Sicht – nur für zwei, bis drei Wochen Planungshorizont seien Aufträge da. "Das ist schon ein sehr flexibles Arbeiten, das wir gerade haben." Kurzarbeit und der Abbau von Urlaub tragen ihren Teil zur neuen Flexibilität bei.