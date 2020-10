Schwarzwald-Baar-Kreis Automobilbranche leidet in der Region

Allein in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg seien rund 750 Automobilzulieferer mit rund 34.000 Beschäftigten und einer Exportquote von rund 51 Prozent im Bereich Automotive aktiv. "Entgegen anderslautender Behauptungen sind es gerade die Zuliefererunternehmen, die einen Großteil der Innovationen und der Wertschöpfung in der Automobilwirtschaft verantworten und den Fortschritt mitgestalten. Sie sind globale Innovationstreiber und lokale Arbeitgeber", so Marquardt.

Die IHK-Vollversammlung fordert, dass Öffentlichkeit, Politik und Wirtschaft sich ihrer gemeinsamen Verantwortung für eine nachhaltige und erfolgreiche Wirtschaft bewusst werden. Deshalb müsse die Debatte um klimaneutrale Mobilität der Zukunft versachlicht und der politische Rahmen für eine technologieoffene Weiterentwicklung sämtlicher Antriebsformen geschaffen werden. Dazu gehöre auch, dass Markteingriffe vermieden werden, damit sich in der Praxis die technisch besten und nachhaltigsten Antriebstechnologien durchsetzen können.

13.000 Soforthilfeanträge

Die IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg, so IHK-Präsidentin Birgit Hakenjos, werde sich auf allen Ebenen für die Belange der Automobilwirtschaft als Schlüsselbranche auch für die Region einsetzen. "Die IHK bezieht ihre Stärke zum einen aus der Funktionsfähigkeit ihres Netzwerks und natürlich aus der engen Zusammenarbeit von Haupt- und Ehrenamt. In der Krise ist das von hohem Wert und von hoher Glaubwürdigkeit", sagte die IHK-Präsidentin. So habe die Politik im Rahmen der Coronakrise auf die Zusammenarbeit mit den IHKs gesetzt. "Unsere IHK hat während des ersten Unterstützungsprogramms (Soforthilfe 1) für die regionalen Betriebe rund 13.000 Anträge bearbeitet. Die Bearbeitung erfolgte in einem Zweischichtbetrieb von Montag bis Samstag. Insgesamt 40 Mitarbeiter waren daran beteiligt", hob IHK-Hauptgeschäftsführer Thomas Albiez hervor. Daran anknüpfend bearbeitet die IHK ebenfalls die Anträge und berät zu der Stabilisierungshilfe für das Hotel- und Gaststättengewerbe, die vor kurzem bis Mitte November verlängert wurde. Durchgehend seit Mitte März wurde zusätzlich eine Hotline geschaltet, in der seitdem mehr als 11 000 Beratungsgespräche geführt wurden. Die Mitarbeiter dort unterstützen Betriebe bei Auslegungsfragen zur aktuellen Rechtslage, verfügbaren Unterstützungsprogrammen und klären Fragen zur Antragstellung.

Ganz neu bearbeitet die IHK seit Mitte September zudem Anträge und berät im neuen Unterstützungsprogramm des Landes, dem sogenannten Tilgungszuschuss für das Schaustellergewerbe, die Messe- und Veranstaltungsbranche, sowie Taxi- und Mietwagenunternehmen.