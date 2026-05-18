Schwarzwald-Baar-Kreis: Aufklärungsquote steigt – Gewaltkriminalität aber ebenfalls

Von einem sicheren Landkreis spricht der Polizeipräsident Jürgen von Massenbach-Bardt. Gleichzeitig warnt er vor Kokain und zunehmendem KI-Betrug.
Weniger Straftaten, eine höhere Aufklärungsquote und ein aus „statistischer Sicht“ sicherer Landkreis – das verkündete Polizeipräsident Jürgen von Massenbach-Bardt in einem Pressegespräch zur polizeilichen Kriminalstatistik für den Schwarzwald-Baar-Kreis. Doch der Blick ins Detail offenbart, dass in der hiesigen Region die Zahl der Gewalttaten gestiegen ist und auch die Drogenkriminalität mit all ihren schlimmen Facetten hier zu finden ist.