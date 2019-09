Schwarzwald-Baar-Kreis Apple-Auto in der Region unterwegs

Neben GPS-Daten für Position und Höhe werden auch Kamerabilder, Bewegungsdaten und Rauminformationen von Objekten für die spätere mehrdimensionale Darstellung erfasst. Der weiße Wagen ist unschwer an dem futuristisch aussehenden Aufbau auf dem Dach erkennbar.

Das erstellte Karten- und Bildmaterial wird laut Apple erst einmal sicher auf Festplatten verwahrt, deren Standorte überwacht werden. Später sollen sie auf Internetserver der Firma in den USA übertragen werden.

Ob, wann, und in welcher Form die Daten veröffentlicht werden, darüber gibt es noch keine Informationen. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass Apple, ähnlich wie Google, seinen Kartendienst "Look Around", zu deutsch "Umsehen", mit den aktuellen Daten aus Deutschland füttern wird. Die Bilder aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis wären dann über diese Funktion ebenfalls abrufbar.

Laut Firmenangaben ist Privatsphäre wichtig

Laut eigenen Angaben ist Apple die Privatsphäre der Menschen wichtig. Demnach sollen alle Gesichter und Autokennzeichen noch vor der Veröffentlichung automatisch unkenntlich gemacht werden, die zufällig von den Kameras während der Vorbeifahrt erfasst wurden. Zudem sollen alle Bürger die Möglichkeit haben, der Veröffentlichung von Bildern ihrer Häuser und Wohnungen zu widersprechen und andere Bedenken zu äußern.

Offenbar ist das Unternehmen Apple dem eigenen Zeitplan bei der Kartierung um Tage voraus. Laut der Unternehmenswebseite soll das Fahrzeug erst Mitte September im Kreis unterwegs sein, im Zeitraum vom 17. bis 23. September.

Wer mit Aufnahmen von sich oder seinem Haus nicht einverstanden ist, dem bietet das Unternehmen Apple an, Widerspruch einzulegen. Das geht auch vorsorglich, will man etwa nicht, dass die eigene Hausfassade zu sehen ist. Dazu muss eine E-Mail an mapsimagecollection@apple.com geschrieben werden.