Schwarzwald-Baar-Kreis Alle Badeseen und Naturbäder im Überblick

Ausgezeichnete Wasserqualität im Naturfreibad Schonach

Ausgezeichnete Wasserqualität wird dem Naturfreibad in Schonach seit mehreren Jahren bescheinigt. Baden unter Aufsicht ist in dem eintrittspflichtigen Schwimmbad möglich. Duschen, Umkleideräume und WC gibt es sowie einen Kiosk.

Mit "ausgezeichnet" wird die Badequalität am Kirnbergsee in Bräunlingen seit Jahren bewertet. Der Kirnbergsee gilt als wärmster Badesee im Südschwarzwald mit sonnigen Badestränden und flachem Ufer. Aufsicht durch die DLRG gibt es nur an Wochenenden mit Badewetter. Der Kirnbergsee liegt zehn Kilometer westlich von Donaueschingen im Bräunlinger Stadtteil Unterbränd. "Der Kirnbergsee, weit über die regionalen Grenzen hinaus als ›Perle‹ Bräunlingens bekannt und beliebt, liegt umgrenzt von sanften Hügeln und saftig-grünen Wäldern, gleich neben dem Ortskern des Stadtteils Unterbränd", heißt es in einer Beschreibung des Gewässers: "Seinen Bekanntheitsgrad erfährt der idyllische See nicht alleine wegen der idealen Wassersport- und Angelmöglichkeiten, er zählt zu den Gewässern von europaweiter Bedeutung. Mit seinen natürlichen Schutzzonen bietet er eine Heimstätte für die Tierwelt. Gespeist wird der 1923 zum Zwecke der Stromerzeugung angestaute, in einer Höhe von 785 Metern über dem Meeresspiegel liegende Kirnbergsee vom Brändbach und dem Bruderbächle, zusätzliches Nass bringt ein 25 Meter hoher Wasserfall."

Neben ›Natur pur‹ mit breiten Schilfgürteln, einer Enteninsel und weit in die Seefläche ragenden Bäumen treffe man, so die Beschreibung weiter, auf dem drei Kilometer langen Rundweg, unterbrochen von Ruheinseln, auch auf "romantische Badestrände". Angeln und Baden ohne Aufsicht sowie Camping sind möglich, Hunde erlaubt.

Ausgezeichnete Wasserqualität wird dem Riedsee in Hüfingen bescheinigt. Kies, Sand und Steine, aber auch Wiese finden sich im Uferbereich. Baden, Rudern und Surfen ist möglich, aber ohne Aufsicht. Seit Jahren wird dem Gewässer gleichen Namens, dem Riedsee bei Donaueschingen ausgezeichnete Wasserqualität bescheinigt. Baden ohne Aufsicht und Camping sind möglich. Duschen, ein WC, Umkleidekabinen und Telefon vorhanden.

Eine neue Badestelle seit 2018 ist der Kofenweiher. Er liegt zentral in Hüfingen. Anfahrt über die Friedenstraße. Parkmöglichkeiten sind nur begrenzt vorhanden, darauf wird im Profil der Badestelle auf der Liste der überwachten Badestellen Baden-Württembergs im Internet hingewiesen.

Weitere Informationen: www.lubw.baden-wuerttemberg.de/wasser/liste-der-ueberwachten-badestellen